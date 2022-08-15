شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل ملف ضم مهاجم محلى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل مناقشة ملف ضم مهاجم محلي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لنهاية الموسم الحالي، فى ظل وجود اقتراح بضرورة التعاقد مع مهاجم محلي جديد فى الموسم الجديد، بعد أزمة العقم التهديفي التى ضربت الفريق الأحمر الفترة الماضية، فيما يوجد اقتراح آخر بعدم التعاقد مع مهاجم محلي والاكتفاء بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.

تأتي رغبة الأهلى فى عدم ضم مهاجم محلي، في ظل تقارب مستوى المهاجمين الموجودين بالدوري المصري مع مهاجمي الأهلي المحليين الحاليين، وهم محمد شريف وحسام حسن وصلاح محسن، بخلاف وجود الناشئ أحمد سيد غريب وعدم حسم مصير أحمد ياسر ريان حتى الآن، بخلاف مغالاة الأندية المالكة لحقوق المهاجمين المستهدفين لتدعيم هجوم الأهلي في مطالبهم المالية للتخلي عن لاعبيهم للقلعة الحمراء.

وتأتي الرغبة فى عدم ضم مهاجم محلي جديد خاصة مع وجود أكثر من مهاجم يستحقون الحصول عل فرصة كاملة في الفترة المقبلة، مثل حسام حسن وأحمد سيد غريب، والذي لم يتحدد موقفه من البقاء في الأهلي أو يتم إعارته، بخلاف عدم حسم مصير أحمد ياسر ريان من القيد في قائمة الأهلي أو إعادة تسويقه لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته حتى الآن.