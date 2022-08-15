شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادى فاركو الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد استعداداً لإبرام صفقات جديدة فى الميركاتو الصيفى المقبل، ويعكف النادى على تجهيز ملف قانونى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يشمل تظلماً ضد قرار تغريم النادى 500 ألف دولار، بخلاف إيقاف القيد لفترتى انتقال على خلفية أزمة ضم سيف تيرى مهاجم المريخ السودانى المصاب حاليا قبل بداية الموسم الجاري.

ويرى مسئولو فاركو أن موقفهم القانونى سليم، وأن التظلم ضد العقوبة سيوقف تنفيذ الحكم لحين البت فى التظلم، وفى حال رفضه سيقوم النادى البرتقالى بسداد الغرامة المالية المفروضة حتى يقرر الفيفا إلغاء العقوبة الإدارية.

وأعلن نادى المريخ السودانى عن حصوله على قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " بتوقيع عقوبات على نادى فاركو ولاعبه سيف الدين مالك بخيت "تيري" على خلفية الشكوى التى تقدم بها النادى السودانى.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة باستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث فاركو عن انتصار جديد يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد سجله أحمد عبد العزيز مودى من ركلة جزاء.