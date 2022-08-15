شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق روما ينجح في الفوز على نظيره ساليرنيتانا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة فريق ساليرنيتانا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب أريكي مواجهة ساليرنيتانا ضد روما فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بقيادة الحكم سيمون سوزا.



ويبحث نادي روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عن بداية قوية فى بطولة الدوري هذا الموسم بعد ميركاتو صيفي كبير، حيث يستعد فريق روما لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي، بمنافساته القوية من جديد.

ويسعي فريق روما هذا الموسم لتحقيق الانتصارات وتعويض هزائم الموسم الماضي، والعودة إلى منصات التتويج من جديد، حيث قام بتدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات القوية أصحاب الاسماء الثقيلة من أجل هذا الموسم.

وتعاقد روما الإيطالي مع عدة لاعبين، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا الذى وقع على عقد مدته 3 سنوات مع روما، مقابل 6 ملايين يورو راتبا سنويا، وكذلك الهولندي جورجينيو فينالدوم المعار لموسم واحد من باريس سان جيرمان، والتركي زكي سيليك ظهير أيمن فريق ليل الفرنسي وثنائى الجيالوروسي نيمانيا ماتيتش، وميل سفيلار.

وأنهى روما الموسم الماضى في المركز السادس برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الخامس لاتسيو 64 و7 نقاط كاملة عن الرابع يوفنتوس 70 نقطة.

ونجح فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في الفوز على نظيره ساليرنيتانا، بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب بريان كريستانتى في الدقيقة 33، من تسديدة رائعة على يسار الحارس.



ويحتل فريق روما المركز الثالث بهذا الفوز برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق ساليرنيتانا المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

وكان فريق إي سي ميلان قد فاز أمس على نظيره أودينيزي بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح بطولة الدوري الإيطالي هذا العام.

اكتفى فريق روما بتحقيق فوز بهدف نظيف على خصمه فريق ساليرنيتانا في مباراتهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإيطالي.

وحل روما ضيفًا على خصمه ساليرنيتانا، في إطار منافسات الجولة الأولى من السيري آ موسم 2022/23، حيث فاز روما بهدف دون رد.



ويعود الفضل في فوز روما إلى اللاعب برايان كريستانتي، الذي سجل هدف الذئاب في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

بتلك النتيجة، حصد روما أول 3 نقاط في مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، مع العلم أنه سيواجه كريمونيسي يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.

حقق فريق روما فوزًا صعبًا على مضيفه ساليرنيتانا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، ليبدأ فريق العاصمة الإيطالية المسابقة بفوز مهم.

اللقاء شهد مشاركة باولو ديبالا، لاعب فريق روما الجديد كأساسيًا، بالإضافة لمشاركة اللاعبين الجدد جورجينيو فينالدوم ونيمانيا ماتيتش، كلاعبين بدلاء.

روما بدأ اللقاء بشكل قوي، وسدد نيكولو زانيلو كرة قوية من داخل منطقة جزاء ساليرنيتانا في الدقيقة العاشرة ليتصدى لها الحارس لويجي سيبي وينقذ مرماه من الهدف الأول.



وسجل بريان كريستانتي، هدف روما الوحيد في الدقيقة 33 من زمن المباراة بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت للزاوية اليسرى لمرمى ساليرنيتانا.

وشهدت الدقيقة 87 من زمن المباراة تسجيل فينالدوم الوافد الجديد، هدفًا عقب نزوله كبديل بأقل من عشر دقائق، إلا أن الحكم المساعد ألغى الحكم بداعي التسلل.

وفي نفس الجولة فاز سبيزيا على ضيفه إمبولي بهدف دون رد، سجله مبالا نزولا لصالح سبيزيا صاحب الملعب في الدقيقة 36 من زمن المباراة.

حقق سبيزيا وروما أول 3 نقاط ليحتلان المركز السابع بفارق الأهداف عن ميلان وأتالانتا وفيورنتينا وإنتر ميلان ولاتسيو ونورينو أصحاب المراكز الست الأوائل، في حين يأتي إمبولي وساليرنيتانا في المركزين السابع عشر والثامن عشر.