شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتابع مباراة الزمالك والإسماعيلي الليلة استعداداً لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة حسام حسن، مباراة اليوم والتى تجمع الزمالك والإسماعيلي فى الثامنة مساءً ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، للتعرف عن قرب على فريق الدراويش قبل مواجهة الخميس التى تجمع المصري والإسماعيلي بالدوري العام.

ويعكف الجهاز الفنى للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي فى الدوري العام، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 بالدور، وبدأ جهاز المصري بمراجعة مباراة الاتحاد والإسماعيلي، التى أقيمت بالجولة 30 في الدوري العام، وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الاسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة.

وإجمالاً.. قاد حسام حسن النادي المصري في 11 مباراة خلال الموسم الجاري، منذ توليه المسؤولية خلفاً للتونسي معين الشعباني في يونيو الماضي، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وسجل المصري تحت قيادة العميد 12 هدفاً واستقبلت شباكه 7.

وانتعشت خزينة المصري مؤخراً بـ 5 ملايين جنيه، دعم مادي من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وذلك لدفع المستحقات المتأخرة للاعبين والتي وصلت إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين بالنادي.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.