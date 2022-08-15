شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة النسائية يتوجه إلى بلغاريا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب المصارعة النسائية إلى بلغاريا، اليوم، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الجارى، وتسافر البعثة على 3 أفواج.

وتضم قائمة المصارعة النسائية كلا من، شيماء بركات، ومنة الله أحمد، بينما يشارك منتخب الحرة بـكل من شهاب الدين إمام، يحيى محمد صلاح، سعيد إبراهيم، محمد مصطفى ويرافقهم مصطفى عمارة مدرب المنتخب.

وفى الرومانية يشارك عبد الله محمد، عبد الرحمن أحمد، عماد محمد، عمر عصام، فارس محمد، كريم عادل، فكرى محمد

ويرافق منتخبات المصارعة خلال البطولة الثلاثى نبيل الشوربجى وإبراهيم عادل وأحمد زكى من مجلس الإدارة.