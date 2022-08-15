شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة يواجه رواندا فى أول مشوار البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة فى الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين نظيره الرواندي فى أول مشوار بطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

وعُقد مساء أمس الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، والتى تستضيفها تونس بدءا من اليوم الإثنين بمشاركة المنتخب الوطنى.

ووصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة إلى تونس السبت، وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : إسلام عثمان

المحلل التقنى : أحمد سعيد

المدير الإدارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- أحمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- أحمد وائل قنديل

٧- حازم أشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.