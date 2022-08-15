شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات تنتظر الإسماعيلى فى الدورى قبل مواجهة الزمالك بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر. ونجح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ.

ويسير الفريق بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد قرر تخفيض الحمل البدني على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 6 لقاءات خلال الشهر الجاري وهم ..





مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري الجولة الـ 31 .. المصري × الإسماعيلي يوم 18 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 18 ” المؤجلة ” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 23 – 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش.