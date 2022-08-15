شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم الاثنين 15-8-2022 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الزمالك والإسماعيلى باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أولاد العم، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..





مشوار الزمالك والإسماعيلى في كأس مصرتأهل الزمالك لهذا الدور بعدما تخطى فريق الداخلية بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 للمسابقة، بينما تأهل الإسماعيلى بعد الفوز على بتروجت 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى نفس الدور.





المصرى ينتظر الفائز من الزمالك والإسماعيلىينتظر المصرى البورسعيدى الفائز من مواجهة الزمالك والإسماعيلى ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر الليلة.





الأبيض يسعى للحفاظ على لقبه والدراويش يفتش عن اللقب الثالثويتطلع الفارس الأبيض للإطاحة بالدراويش ضمن خطته للحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة الذى توج به منذ أيام قليلة بعد الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، وفى المقابل يسعى الإسماعيلى للتتويج بلقبه الثالث فى بطولة كأس مصر والتي توج بها في نسختين سابقتين.





الصدام رقم 20 بين الزمالك والإسماعيلى في كأس مصر تعد هذه المواجهة رقم 20 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث تواجه الزمالك مع الإسماعيلى 19 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 15 مباراة بينما حقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.





بن شرقى بطل المواجهة الأخيرة بين الزمالك والإسماعيلىالتقى الزمالك والإسماعيلى فى النسخة الماضية من كأس مصر أيضاً فى دور الستة عشر، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله أشرف بن شرقى.





أرقام حمزة الجمل مع الإسماعيلى نجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 13 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 4 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.