الامارات | مشادة عنيفة بين كونتي وتوخل تنتهي بتلقيهما بطاقة حمراء (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة توتنهام وتشلسي مشادة عنيفة بين مدربي الفريقين الألماني توماس توخل والإيطالي أنطونيو كونتي انتهت بطردهما حيث أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهيهما.

واندلع اشتباك حاد بين مدربي تشيلسي وتوتنهام، في المباراة التي جمعت فريقيهما الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي لكرة القدم .

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب "ستامفورد بريدج"، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

وشهدت الدقيقة الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق لتوتنهام.

وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.

وبعد نهاية المباراة، صافح كونتي نظيره توخل إلا أن الأخير بدا غاضبا كون الإيطالي لم ينظر إليه ما أدى إلى مشادة بينهما مرة أخرى ليشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهيهما.