ضربة جزاء في الوقت القاتل تؤهل الأهلي لمواجهة المقاولون في ربع نهائي الكأس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي لدور الثمانية من بطولة الكأس لملاقاة المقاولون العرب، بعدما خطف فوزا صعبا على مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الـ16.

وسجل هدف الأهلي الوحيد رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة 94.

واستدعى حكم الفار وائل فرحان حكم الساحة في الدقيقة 89 بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي وأقر بوجود لمسة يد على هشام حافظ لاعب المقاصة، ليتم احتساب ركلة الجزاء.

وأشهر الحكم الكارت الثاني لهشام حافظ ثم الكارت الأحمر بسبب الاعتراض وتقدم رامي ربيعة لتسديدها وسجل منها هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وتنتهي المباراة بفوز الأحمر والصعود لربع نهائي الكأس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي. في حراسة المرمى، رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد في خط الدفاع، أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق في خط الوسط، أحمد سيد غريب في خط الهجوم.‏

شاهد الهدف: https://btoooatx2.stad90.com/embed/5UjOF500Z2EJf