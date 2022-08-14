شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفقد "هاشم" أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فشل محمد هاشم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، اجتياز الاختبار الطبي الذى وقع عليه خلال المران الأخير للفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات كأس مصر.

وكان اللاعب قد شعر بشد خفيف فى العضلة الضامة خلال التدريب الرئيسي الذى أقيم مساء أمس السبت على ملعب الدراويش، إلا أن الجهاز الفني للفريق فضل عمل اختبار طبي على " هاشم " للتأكد من إمكانية لحاقه فى اللقاء المقبل من عدمه.

ويواجه الاسماعيلي، فريق الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين على ملعب القاهرة الدولي، فى ختام جولات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

ويسعى الدراويش فى تخطي عقبة الفريق الأبيض من أجل استمرار مصالحة جماهيره، فى ظل النتائج الإيجابية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة بمسابقة الدوري وأبعدته عن منطقة لا تليق باسم وشعبية النادي طوال تاريخه تمهيدا للعودة إلى مكانته الطبيعية.