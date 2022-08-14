شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليبوم الأحد 14 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 14 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها اختيار البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للفريق، 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بكأس مصر.

فيريرا يختار 20 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى فى الكأس.. وغياب الونش

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد الإثنين باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

فيريرا يدرس استخدام شيكابالا "ورقة رابحة" أمام الإسماعيلى

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريران المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة محمود عبد الرازق شيكابالا لمقاعد البدلاء فى مواجهة الإسماعيلى، والاعتماد عليه كورقة رابحة يتم استخدامها حسب سير اللقاء.

فيريرا يعيد عبد الغني لخط دفاع الزمالك أمام الدراويش لتعويض غياب الونش

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على إعادة محمد عبد الغني لخط دفاع الفريق من أجل تعويض غياب محمود حمدي الونش فى مواجهة الإسماعيلي غدا الإثنين.

فيريرا يدرس الاعتماد على أوباما وجمعة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مواجهة الإسماعيلي، غدًا الإثنين، فى مسابقة كأس مصر.

الزمالك يختتم تدريباته اليوم ويدخل معسكرا مغلقا استعدادا للإسماعيلى

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمواجهة الإسماعلي غداً فى بطولة كأس مصر.

فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بحسم لقاء الإسماعيلي خلال الـ90 دقيقة

طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من لاعبي فريقه حسم مواجهة الإسماعيلي خلال الوقت الأصلي للمباراة، وعدم الوصول للأشواط الإضافية وضربات الجزاء، لتحديد المتأهل لدور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

الزمالك يجدد عقد "لوكا" نجم كوماندوز اليد لمدة موسمين

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في تجديد عقد محمد علاء لوكا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، لمدة موسمين.