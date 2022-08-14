شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يسجل الهدف الأول للأهلى فى شباك المقاصة من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل رامى ربيعة، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء في الدقيقة "90+4" من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد في خط الدفاع، أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق في خط الوسط، أحمد سيد غريب في خط الهجوم.‏

ويوجد على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد «شرقية".

وجاء تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي كالتالى: أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى، عبد الرحمن زين، علي المصري، مصطفى كاجو، هشام حافظ في الدفاع، محمد محسن، إسلام زيادة، محمود عادل، أحمد عيد في الوسط، محمد أمو و جون أفيري في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة أمام الأهلي: علي فتحي، محمودعقل، حسام عبد الواحد، بسام هويدي، رمضان مصطفى، محمد الضرف، زياد أشرف، محمد كمال، أحمد رأفت.

وتخطى فريق الأهلى عقبة المصرى بالسلوم بهدف دون رد في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، فيما تخطى مصر المقاصة عقبة بنى عبيد بهدفين دون رد في نفس الدور.