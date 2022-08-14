شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الاعتماد على أوباما وجمعة في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مواجهة الإسماعيلي، غدًا الإثنين، فى مسابقة كأس مصر.

ويفكر الخواجة البرتغالي في الإعتماد علي عبد الله جمعة ويوسف أوباما بشكل أساسي، مع جلوس محمود شيكابالا وسيد عبد الله نيمار علي مقاعد البدلاء واستخدامهما كورقة رابحة يتم الإستعانة بها حسب مجريات المباراة.

وكان فيريرا أعلن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدا الاثنين باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه .