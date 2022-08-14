شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحجز 5 مقاعد فى نصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نجوم الاسكواش المصرى تألقهم فى بطولة العالم للناشئين لتحجز مصر 5 مقاعد فى الدور نصف النهائي، بعد تخطى منافسات الدور ربع النهائي، والتى أقيمت اليوم بمدينة نانسي الفرنسية، ومن المقرر أن تستمر حتى 21 أغسطس الجارى، كما فاز كل من: عمر عزام وناردين جرس بمنافسات الترضية بعد الخسارة في دور الـ16.

وحصدت الناشئات العلامة الكاملة بتأهل 5 لاعبات وجاءت النتائج كالتالي:

فازت سلمى الطيب في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها أيرا أزمان بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7 11-6 11-8.

وفازت فيروز ابو الخير على الهندية أناهات سينغ بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 6-11، 11-6، 11-8.

‏وفازت ناردين جرس على الماليزية سيفيترا كومار بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-1 11-7 11-5.

وفازت أمينة عرفي على مواطنتها ملك خفاجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 11-9 13-11.

وفازت كنزي أيمن على منافستها الإنجليزية ساران نغيم في مباراة الدور ربع النهائي، بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-2, 11-8, 5-11, 11-7.

وفى منافسات الناشئين

تأهل عمر عزام إلى نصف النهائي بعد فوزه الأسترالي ديلان كلاسين فى الدور ربع النهائي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-1، 11-6، 12-10.

وفاز محمد زكريا على الفرنسي بريس نيكولاس بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-3,11-3, 6-11, 11-6.

بينما ودع محمد ناصر منافسات البطولة بعد الخسارة في الدور ربع النهائي، أمام الباكستاني محمد خان بنتيجة 3/2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 5-11, 9-11, 11-5, 11-7.