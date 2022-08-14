شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يبحث زيارة شباك المقاصة والتعادل سلبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي ضد المقاصة، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأهدر محمد هاني فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة السادسة، بعد استلام عرضية سحرية من محمد فخري في ظهر دفاع المقاصة واستلمها بشكل جيد وسددها بيسراه، ولكن خرجت عالية بعيدا عن عارضة مرمى أحمد طارق سليمان.

وسدد زياد طارق لاعب الأهلي تصويبة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12 ولكنها وصلت في يد أحمد طارق سليمان، وتحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة جزاء المقاصة في الدقيقة 15 لعبها كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المقاصة.

وشن جون أفيري هجمة مرتدة للمقاصة في خلف دفاع الأهلي المتقدم في الدقيقة 22 وحاول تسديد الكرة ولكن أبعدها محمد عبد المنعم إلى ركنية، وهدد محمود عقل مرمى الأهلي للمرة الثانية بعد بدقيقة برأسية من متابعته لركلة ركنية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لعلي لطفي.

وأهدر أحمد سيد غريب فرصة مؤكدة لتسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 24 بعد استقبال عرضية من الجبهة اليسرى ولعبها رأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى المقاصة، وسدد محمد فخري تصويبة قوية في الدقيقة 26 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى أحمد طارق سليمان.

ولعب ميكيسوني كرة مقصية على مرمى المقاصة في الدقيقة 28 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وسدد إسلام زيادة تصويبة على مرمى المقاصة في الدقيقة 30 ولكن أمسك بها علي لطفي، وتحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 44 لعبها كريم فؤاد ولكن لم يستغلها لاعبو الأهلي، واستمرت محاولات الفريقين حتى نهاية الشوط الأول بدون خطورة على مرمى الحارسين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وتحصل المقاصة على ركلة حرة في الدقيقة 49 من خارج منطقة الجزاء نتيجة عرقلة محمد عادل امو من رامي ربيعة ولعبها محمود عادل داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن أبعدها ديانج، وهدد الأهلي مرمى المقاصة في الدقيقة 50، وسدد فخري تصويبة في الدقيقة 54 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المقاصة.

وأجرى الأهلي أولى تغييراته في الدقيقة 57 ودفع بالثلاثي محمد أشرف وحسام حسن وصلاح محسن بدلا من كريم فؤاد ولويس ميكيسوني واحمد سيد غريب لتنشيط الخط الهجومي للفريق الأحمر، وصوب زياد طارق تصويبة بيسراه على مرمى المقاصة في الدقيقة 63 ولكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 69 بنزول محمد محمود وميدو نبيل بدلا من زياد طارق ومحمد فخري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي. في حراسة المرمى، رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد في خط الدفاع، أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق في خط الوسط، أحمد سيد غريب في خط الهجوم.‏

ويتواجد على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد «شرقية».

وجاء تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي: أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى، عبد الرحمن زين، علي المصري، مصطفى كاجو، هشام حافظ في الدفاع، محمد محسن، إسلام زيادة، محمود عادل، أحمد عيد في الوسط، محمد أمو و جون أفيري في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة أمام الأهلي: علي فتحي، محمودعقل، حسام عبد الواحد، بسام هويدي، رمضان مصطفى، محمد الضرف، زياد أشرف، محمد كمال، أحمد رأفت.