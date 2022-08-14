شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد "لوكا" نجم كوماندوز اليد لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في تجديد عقد محمد علاء لوكا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، لمدة موسمين.

وقام اللاعب بتجديد عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

ويعد لوكا من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه عام 2017 وحصد مع الفريق 12 بطولة محلية وقارية، حيث توج بأربع بطولات لدوري المحترفين المصري و3 ألقاب بطولة أفريقيا أبطال الدوري وبطولة سوبر دوري المحترفين المصري و3 ألقاب سوبر إفريقي ولقب كأس الكؤوس الأفريقية.

ويأتي تجديد التعاقد مع محمد علاء لوكا في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف الى تدعيم كل الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.