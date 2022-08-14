شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 14 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 14 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى تواجه الإسماعيلى غدا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

فيريرا يختار 20 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى فى الكأس.. وغياب الونش

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد الاثنين باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

فيريرا يعيد عبد الغني لخط دفاع الزمالك أمام الدراويش لتعويض غياب الونش

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على إعادة محمد عبد الغني لخط دفاع الفريق من أجل تعويض غياب محمود حمدي الونش فى مواجهة الإسماعيلي غدا الإثنين.

الإسماعيلى يختار 22 لاعبا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، قائمة لاعبيه استعدادًا لملاقاة الزمالك ضمن منافسات كأس مصر.

فيريرا يخصص فقرة لتسديد ركلات الترجيح استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بالكأس

خصص البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، فقرة خاصة من مران اليوم لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح وذلك قبل مواجهة الإسماعيلى غدا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها بإستاد القاهرة .