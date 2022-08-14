شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم السويس بهدفين نظيفين ويتأهل للدور نصف النهائى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحه فوزًا غاليًا على منتخب السويس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر ليتأهل الموج الأزرق للدور نصف النهائي للبطولة .

أحرز هدفى المباراة محمد نادى في الدقيقة 75 وأضاف سيلا الهدف الثانى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع .

ورغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين إلا أن ذلك لم يظهر طوال أحداث المباراة وظهر فريق السويس بشكل جيد جدا خاصة في الشوط الأول وكان ندا قويا للمنافس ، إلا أن القدرات البدنية لأبناء الغريب قلت في الشوط الثانى خاصة وأنهم مازالوا في فترة الإعداد للموسم الجديد بخلاف سموحه الذى مازال يخوض مباريات الدورى .

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

عمر صلاح، أحمد بيكهام، أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، محمد شكرى، حمدى علاء، مصطفى الخواجة، عبد الكبير الوادى، حسين فيصل، مروان حمدى، اليا سيلا

بينما جاء تشكيل منتخب السويس كالتالى:

محمود كوكو، محمود قطب، باسم عادل، أحمد حاتم، محمد هيكل، جاستن أرثر، إسلام حسن، أحمد فتحى، أحمد القرموطى، أحمد صالح، أحمد زغلول