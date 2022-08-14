"بند المدرب وشراء لاعبين في حدود الميزانية".. 8 شروط لقيد الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، مساء اليوم الأحد، 8 شروط لتعليمات القيد للموسم بعد المقبل (2022 - 2023).

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في منتصف أكتوبر المقبل على أن ينتهي الموسم في 30 يونيو المقبل.

وجاء أبرز شروط لائحة القيد الموسم الجديد عودة بند عدم السماح للمدير الفني بتولي أكثر من ناديين في الموسم الواحد.

وتم تطبيق بند جديد في اللائحة وهو لا يجوز لأي نادٍ شراء لاعبين إلا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

وجاء اعتماد تعليمات القيد للموسم الجديد (2022 - 2023) على النحو التالي:

- قيد 30 لاعبًا في القسم الأول.

- 25 لاعبًا "2001" + 5 مواليد 2000 - 1999.

- قيد 5 لاعبين أجانب لكل نادٍ في الدوري الممتاز.

- قيد 2 لاعبين أجانب في دوري الممتاز "ب" وقيد أجنبي واحد للقسم الثالث.

- لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد أخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد أخر اذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين "اثنين فقط"، وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

- 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

- يتم عمل أشعة لبيان أعمار اللاعبين 2007 - 2008 منعا لأي تلاعب.

- لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين الا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

- إدراج أندية القسم الثاني في منظومة تراخيص الأندية.