طريق الأهلي.. سموحة يوقف مفاجآت منتخب السويس ويحجز مقعدًا في نصف نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق سموحة مقعدًا في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق منتخب السويس بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "السويس" ضمن حسابات دور الثمانية من بطولة الكأس.

وكان منتخب السويس حقق مفاجأتان من العيار الثقيل خلال النسخة الحالية من بطولة كأس مصر بعد إقصاء فيوتشر من دور الـ32 بضربات الترجيح (4-2)، ثم الفوز على طلائع الجيش بنتيجة (1-0) في دور الـ16.

واستطاع فريق سموحة أن يسجل هدف المباراة الأول عن طريق محمد نادي في الدقيقة 75، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق أليا سيلا في الدقيقة 90.

وتعتبر مباراة سموحة ومنتخب السويس الأولى في منافسات دور الثمانية.

في المقابل، ينتظر فريق المقاولون العرب الفائز من مباراة الأهلي ومصر المقاصة لمواجهته في دور الثمانية، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق سموحة.

وفي الطريق الثاني، تأهل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في دور الثمانية، في المقابل ينتظر المصري البورسعيدي الفائز من مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي من المقرر أن تقام مساء غدٍ الإثنين.

جدير بالذكر أن الزمالك يعتبر بطل آخر نسخة من بطولة كأس مصر عقب فوزه على الأهلي بنتيجة (2-1).