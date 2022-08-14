كاف يعلن.. موعد ونظام قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد ونظام قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً في المغرب في يونيو 2023.

وتشارك 39 دولة في التصفيات الأفريقية، بينما يتأهل منتخب المغرب مباشرة إلى البطولة التي تتكون من 8 منتخبات، بصفته مستضيف البطولة، ليشارك 38 منتخباً في التصفيات.

وتقام قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، يوم الخميس المقبل 18 أغسطس.

وسيخوض منتخب مصر أول مواجهة له تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، في أكتوبر المقبل، بعد إعفاء منتخب مصر من خوض تصفيات الدور الأول وبدء تصفيات الدور الثاني في أكتوبر المقبل.

نظام قرعة التصفيات:

الدور الأول

المشاركين في الدور الأول: ليبيا، جامبيا، غينيا بيساو، موريتانيا، بوركينا فاسو، النيجر، توجو، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إثيوبيا، رواندا، جنوب السودان، أنجولا، بوتسوانا، إي سواتيني، مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، تنزانيا.

وتقام مباريات الدور الأول ذهاب وعودة (19-27 سبتمبر) ويتأهل 10 منتخبات للدور الثاني.

الوعاء الأول: جامبيا، غينيا بيساو، موريتانيا، بوركينا فاسو، النيجر، توجو.

الوعاء الثاني: جيبوتي، إثيوبيا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، ليبيا.

الوعاء الثالث: أنجولا، بوتسوانا، أي سواتيني، مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، الكونغو الديقراطية.

ويعفى من الدور الأول منتخبات: مصر، تونس، الجزئر، غينيا، مالي، السنغال، سيراليون، بنين، كوت ديفوار، غانا، نيجيريا، السودان، أوغندا، الكاميرون، الكونغو، الجابون، جنوب أفريقيا، زامبيا.

مواجهات الدور الأول:

منتخبات الوعاء الأول يلتقوا مع بعضهما البعض، بينما تلتقي منتخبات الوعاء الثاني مع بعضهما البعض، وتلتقي منتخبات الوعاء الثالث مع بعضهما البعض.

الدور الثاني

تتأهل 10 منتخبات من الدور الأول، بالإضافة إلى 18 منتخب معفي من الدور الأول، ويتأهل منهم 14 منتخباً للدور الثالث.

المشاركين في الدور الثاني: مصر - نيجيريا - كوت ديفوار – جنوب أفريقيا – الجزائر - غانا - السنغال - الجابون - مالي – الكاميرون - تونس - زامبيا - الكونغو - السودان - غينيا - سيراليون - أوغندا - بنين.

وتقام مباريات الدور الثاني ذهاب وعودة (21-23 أكتوبر - 28-30 أكتوبر)

المستوى الأول: مصر - نيجيريا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - الجزائر.

المستوى الثاني: غانا - السنغال - الجابون - مالي - الكاميرون.

المستوى الثالث: تونس - زامبيا - الكونغو - السودان - غينيا - سيراليون - أوغندا - بنين.

تلتقي المنتخبات في المستويين الأول والثاني مع المنتخبات المتأهلة من الدور الأول إلى الدور الثاني بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى الدور الثالث.

وتلتقي منتخبات المستوى الثالث مع بعضها البعض ويتأهل 4 منتخبات منهم إلى الدور الثالث.

الدور الثالث

تقام مباريات الدور الثالث ذهاب وعودة (20-28 مارس).

عند سحب القرعة، سيتم تسكين أول أربع منتخبات يتم سحبهم من المتأهلين عن طريق المستوى الأول ضد المنتخبات المتأهلة من المستوى الثالث.

على أن تكون الكرة الخامسة والأخيرة من المستوى الأول في مواجهة ضد أحد منتخبات المستوى الثاني، وفقًا لما سيتم إعلانه في القرعة.

وبذلك، فإنه في حالة تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث، فإنه سيلتقي مع أحد منتخبات المستوى الثالث من الدور الثاني.

وستكون هناك احتمالية لمواجهة منتخب مصر لفريق من المستوى الثاني بالدور الثاني، في حالة سحب كرة الفراعنة في القرعة ككرة خامسة، مع احتمالية أخرى لمواجهة فريق من الدور الأول، في حال نجاح هذا الفريق في إقصاء أحد فرق المستوى الثاني.

وتتأهل 7 منتخبات من أصل 14 منتخب من الدور الثالث إلى البطولة التي ستقام في المغرب.