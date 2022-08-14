الأهلي يهزم المقاصة بشق الأنفس ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزًا مثيرا على نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد، بنيتجة هدف دون رد، في إطار دور الـ 16 بكأس مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+5 عن طريق رامي ربيعة الذي سجل الهدف من ركلة جزاء

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي إلى دور الـ 8 بكأس مصر ليواجه فريق المقاولون العرب، بينما غادر المقاصة المسابقة كما ودع في وقت سابق مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - محمد هاني.

خط الوسط : محمود متولي - أليو ديالنج - محمد فخري.

خط الهجوم: زياد طارق - لويس ميكيسوني - أحمد سيد غريب

أحداث المباراة

وشهدت الدقيقة 13 تسديدة من زياد طارق ولكن الكرة في يد أحمد طارق سليمان حارس مصر المقاصة

وكاد أن يسجل جون أفيري الهدف الأول لفريق مصر المقاصة بعدما اخترق اللاعب ودخل لمنطقة جزاء الأهلي، ليسدد الكرة لكنها اصطدمت بالمدافع محمد عبدالمنعم لتخرج لركلة ركنية.

وفي الدقيقة25، أرسل كريم فؤاد عرضية داخل منطقة جزاء مصر المقاصة، ليحولها أحمد سيد غريب برأسه لخارج المرمى.

وسدد اللاعب محمد فخري تصويبة في الدقيقة 55 من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجواء القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 58 ، اجرى سواريش 3 تبديلات بخروج كريم فؤاد ولويس ميكيسوني واحمد سيد غريب، ودخول صلاح محسن ومحمد أشرف وحسام حسن.

وفي الدقيقة 68 قرر المدرب سواريش الدفع بمحمد محمود وميدو نبيل بدلا من الثنائي زياد طارق ومحمد فخري.

وسدد اليو ديانج تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لكن حار مرمى المقاصة تصدى للكرة وابعدها عن مرماه.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو في الدقيقة 90، بعدما لمس مدافع المقاصة الكرة داخل منطقة الجزاء، ليكون قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي،واشهار البطاقة الحمراء في وجه هشام حافظ لاعب المقاصة.

وتقدم اللاعب رامي ربيعة لتسديد ركلة الجزاء ليسجلها بنجاح في الدقيقة 90+3.