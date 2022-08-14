الأهلي يعود للمشاركة في بطولتي الكأس والسوبر المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن تلقى إخطارا من اتحاد الكرة المصري بحل جميع الأزمات، أعلن النادي الأهلي مشاركة الفريق في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق، مقاطعته للبطولتين، على خلفية اعتراضه على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في مباريات الدوري.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، إن النادي تلقي خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسؤولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد أخيرا مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل.

وأضاف «فيما يخص ما جاء في الخطاب الذي أرسله الأهلي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، أكد اتحاد الكرة المصري في خطابه على أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسؤول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية».

وأوضح الأهلي «في ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة المصري باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميا وتحويل ملف حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، دون الإعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمة، وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي، تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري».