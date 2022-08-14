تين هاج: اللاعبون ألقوا بخطتي في سلة المهملات

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وواجه مانشستر يونايتد مأزقا عندما تأخر برباعية خلال الشوط الأول من مباراة أمس، في ظل ضعف أداء الدفاع ونجاح برينتفورد في استغلال الفرص.وجاءت الهزيمة ليصبح تين هاج أول مدرب يخسر مانشستر يونايتد تحت قيادته أول مباراتين، منذ جون شابمان في عام 1921.
وظل مانشستر يونايتد بدون رصيد من النقاط ليقبع في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال ثلاثة عقود، وقد شكك تين هاج في حماس لاعبي الفريق.
وقال تين هاج «أولا، لاعبو برينتفورد كانوا أكثر حماسا، وثانيا، تلقينا الأهداف بأخطاء فردية».
وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» «قد يكون لديك خطة جيدة، لكنك تلقي بالخطة في سلة المهملات».
وزاد «أعتقد أن الأمر لا علاقة له بالخطة. أول هدفين جاء بسبب عدم التعامل مع الكرة بالشكل المطلوب وكذلك القرارات».
وتابع «أعتقد أنهم اتبعوا تعليماتي لكن القرارات كانت سيئة».
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