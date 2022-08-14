تشافي: ليفاندوفسكي يعمل من أجل برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دافع المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن فريقه عقب التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو، أمس الأول السبت، في أول لقاءات النادي في الدوري الإسباني في موسم 2022-2023.

ولم يقدم النادي الكتالوني ما كان منتظرا منه في ظهوره الرسمي الأول هذا الموسم، بعد تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بضمه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والدنماركي أندرياس كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي، والفرنسي جوليس كوندي، إضافة إلى تمديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

الطريق الصحيح

وأبدى تشافي حسرته على عدم الفوز على فاييكانو، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال «رايو دافع جيدا وهو ما جعلنا نقدم ما هو أكثر من المطلوب.. أردنا إظهار لجماهيرنا أننا في الطريق الصحيح، أشعر بالحسرة، ولكن نطلب الصبر».

وأضاف «التوقعات كانت كبيرة ولكن ما قدمناه ليس كافيا، الهدف الموسم الحالي هو تحقيق الألقاب، ولست هنا للبحث عن الأعذار».

وخص تشافي حارسه مارك أندريه تير شتيغن بالإشادة «كان جيدا للغاية وأنا سعيد من أجله، أنقذنا من الخسارة، ولهذا إيماني كبير به».

سوق الانتقالات

وعن فرينكي دي يونغ المرجح رحيله إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، أوضح تشافي «أكرر، دي يونغ ليس لاعبا احتياطيا، ولكن لاعبا مهما وسيقدم لنا الكثير».

وحول سوق الانتقالات وإمكانية إبرام فريقه صفقة أخرى هذا الصيف، قال تشافي «الجبهة اليمنى بالتأكيد بحاجة للتدعيم، وسعيد بليفاندوفسكي لأنه يعمل من أجل الفريق».

وسقط نادي برشلونة في فخ التعادل السلبي مع ضيفه رايو فاييكانو، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

فخ التعادل

وسيطر برشلونة على أحداث الشوط الأول، وتمكن مهاجمه الجديد، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 13، ولكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وفي الشوط الثاني، أجرى تشافي عدة تبديلات، أبرزها الزج بدي يونغ، وفاتي، وكيسييه، ونجح الأخير في إحراز هدف في الدقيقة 88، ولكن الحكم ألغى الهدف مجددا بداعي التسلل.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية، ثم الطرد لسيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، بسبب التحامه العنيف مع فالكاو، مهاجم رايو فاييكانو في الدقيقة 94، وبعدها أطلق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة بالتعادل السلبي.