قرارات انضباطية تحرم الأندية لاعبيها في الجولات الأولى من الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 10 أيام تفصلنا على انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2022-2023، وسط ترقب واشتياق من عشاق المستديرة لأحداث الموسم الجديد الذي سيكون في هذه النسخة بصورة مختلفة، نتيجة الأحداث الساخنة المتوالية التي أفرزتها اللجان القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم منذ نهاية الموسم الماضي، من عقوبات انضباطية اشتملت على قرارات منع تسجيل، وإيقافات لعدد من اللاعبين خلال الجولات الأولى من الدوري.

وانتهت منافسات الدوري السعودي 2022، بتصدر الهلال للقائمة بـ67 نقطة، فيما حل الاتحاد في الوصافة بفارق نقطتين، والنصر في المركز الثالث بـ61 نقطة، فيما تزيل الحزم القائمة برصيد 17 نقطة، وودع أهلي جدة دوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه.

مركز التحكيم يستفز الهلال

أثار بيان مركز التحكيم الرياضي في قضية النزاع بين قطبي العاصمة الهلال والنصر على خلفية تسجيل اللاعب محمد كنو، حفيظة نادي الهلال الذي أصدر بيانا إعلاميا أبدى من خلاله استغرابه من مخالفة المركز للأحكام بإصدار بيان في قضية منظورة، وبطء المركز في الإجراءات سواء في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية، والتراخي في تحديد مواعيد الرد، وأخذه معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لها بأطراف المنازعة، وتأثر بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارا ظالما للنادي، مؤكدا علـى أهمية التزام الحياد التام، وعدالة الإجراءات والسرية؛ وفقا لما نصت عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسـي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

كنو يعود بعد الجولة الثالثة

يعود محمد كنو لاعب وسط الهلال للمشاركة مع فريقه عقب نهاية فترة إيقافه التي تنتهي في أواخر أغسطس، في حين سيفتقد الفريق لخدماته خلال مواجهتي الخليج والفيحاء بالجولات الأولى.

هبوط الأهلي يحجب ديربي جدة

سيشهد الموسم الرياضي الجديد غياب النادي الأهلي عن المشاركة في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب هبوطه في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، مما يعني غياب مؤكد لديربي جدة عن منافسات الموسم المقبل بعد 65 عاما، وشهد عام 1957 أولى مباريات الديربي بين الاتحاد والأهلي في بطولة كأس الملك، وتقابل الفريقان في آخر ديربي مطلع هذا العام، وانتهى بفوز الاتحاد 4-3.

و لعب الفريقان 212 مباراة عبر تاريخهما في بطولات الكأس والدوري المحلية في فترة ما قبل المحترفين وما بعدها، إضافة إلى البطولة العربية ودوري أبطال آسيا في نصف نهائي نسخة 2012.

كما تسبب هبوط الأهلي في فقدان كلاسيكو مواجهاته أمام الهلال والنصر والشباب.

مطالبات بالأجنبي من الجولات الأولى

طالب عدد من فرق دوري المحترفين، يتزعمها بطل الدوري ووصيفه، بطواقم أجنبية متكاملة تشمل أرضية الميدان وغرف تقنية الفيديو (VAR) لإدارة مبارياتها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في إشارة لعدم ثقتها في طواقم الحكام المحلية، بعد الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها في حق الأندية الموسم الماضي.

التسجيلات تبعد حمدالله

سيفتقد فريق الاتحاد لخدمات مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال الجولات الثماني الأولى من الدوري على خلفية قضية التسجيلات التي تقدم بها نادي النصر ضد اللاعب ونادي الاتحاد، والتي تسببت بإيقاف المدير التنفيذي للنادي حامد البلوي الذي تقدم باستقالته عقب نهاية معسكر الفريق الخارجي، بمعية إداري الفريق مشعل السعيد الموقوف لذات السبب.

حرمان النصر والشباب من تالسكا وبانيغا

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب نادي الشباب، بالإيقاف 4 مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام الأهلي، لاستخدامه إشارة معينة تجاه الحكم المساعد الأول، ما يعني غيابة عن المشاركة مع الشباب أربع مباريات.

وأوقفت الانضباط أيضا، البرازيلي تاليسكا، محترف نادي النصر، مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، بسبب السلوك المشين، حسب بيان اللجنة، تجاه لاعب الفتح في لقاء الفريقين الأخير.

وسيغيب تاليسكا المباراتين الأوليين لفريقه في دوري المحترفين.