العميد يبحث عن بديل البلوي

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وأكد لــ «مكة» المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي بأن العقوبات الموجهة للثنائي مشعل السعيد وحامد البلوي هي عقوبات شخصية وموجهة ولا تنتقل أو تنفذ للإداريين الذين سيحلون محلهم.وكان البلوي تعرض للإيقاف لمدة ستة أشهر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وتغريمه 300 ألف ريال بسبب قضية التسجيلات الخاصة بالمغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق.
وأنهى فريق الاتحاد معسكره الإعدادي الصيفي في النمسا وعاد إلى جدة، حيث غادر الفريق بـ 27 لاعبا وانضم إليهم المحترف المصري طارق حامد ثم البرتغالي هيلدر كوستا كما شارك في تدريبات النمسا لأول مرة اللاعب الجديد أحمد شراحيلي.
وسيعاود العميد تدريباته في جدة خلال اليومين المقبلين وسيحدد المدير الفني للفريق نونو سانتو قائمته النهائية التي سيشارك بها في مسابقات الموسم الرياضي المقبل، حيث سيتم إعارة عدد من اللاعبين.
وكانت إدارة الاتحاد نجحت بإعارة بعض من لاعبي الفريق الأول، قبل اعتماد القائمة المحددة بـ30 لاعبا، حيث وافقت على خروج محمد العوفي إلى نادي العدالة، على الرغم من وجوده في معسكر النمسا، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي الأولمبي في تركيا.
وإعارة حازم الزهراني إلى نادي الخليج الصاعد حديثا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وعبد العزيز الحسني ومشعل ساني إلى نادي البكيرية الناشط في دوري الدرجة الأولى. وخلت قائمة الفريق من اسم المهاجم عبدالعزيز العرياني الذي طالب نونو بعدم التجديد له بعد نهاية عقده مع الاتحاد، وسبق أن تمت إعارته لناديي ضمك والباطن في آخر موسمين.
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