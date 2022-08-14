الهلال.. دولار يصرف في كل مكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نتيجة لما حققه خلال تاريخه من بطولات ومستويات كبيرة بات الهلال مطلبا لأكثر من جهة، وذلك للاستفادة من جماهيريته التي تخطت حدود المملكة، سواء للدول الخليجية أو العربية أو العالمية.

وفي هذه الأيام التي يستعد فيها الهلال لخوض منافسات الموسم القادم الذي سينطلق في الربع الأخير من أغسطس الحالي تم طلب فريق الهلال للعب في ثلاث دول واحدة أوروبية واثنتين خليجيتين.

فقبل أيام لعب الهلال أمام فريق ألميريا الإسباني وذلك بعد طلب رئيس نادي ألميريا والذي يملكه المستشار ووزير الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ والذي أعرب عن اختياره للهلال لعدة أسباب منها شهرة الهلال وحبه له.

واستطاع الهلال الفوز على ألميريا بهدفين مقابل هدف.

وفي الشهر القادم سيلعب الهلال مباراتين خارج المملكة الأولى قطر وذلك بمناسبة تدشين واحد من أهم ملاعب كأس العالم 2022 استاد لوسيل الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج.

وتلعب المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل بين بطل الدوري في المملكة فريق الهلال وبطل الدوري في جمهورية مصر والذي يتصدره حتى الآن فريق الزمالك وبفارق مريح عن الأهلي وذلك قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات.

المباراة الثانية للهلال ستكون في دولة الكويت وذلك بمناسبة اعتزال الحارس الكويتي نواف الخالدي والذي ستلعب في الـ25 من سبتمبر.

يذكر أن الهلال سيختتم استعداداته بلقاء فريقي الشعلة والباطن قبل خوضه المباراة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث يحل ضيفا على فريق الخليج الصاعد في الـ25 من أغسطس الحالي.