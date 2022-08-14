شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعيد عبد الغني لخط دفاع الزمالك أمام الدراويش لتعويض غياب الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على إعادة محمد عبد الغني لخط دفاع الفريق من أجل تعويض غياب محمود حمدي الونش فى مواجهة الإسماعيلي غدا الإثنين.

واستبعد فيريرا "الونش" من قائمة مواجهة الدراويش؛ بسبب معاناة اللاعب من الاصابة، واستقر البروفيسور على إعادة عبد الغني لخط الدفاع ليجاور حسام عبد المجيد، والدفع بأشراف روقا في وسط الملعب بجوار إمام عاشور.

وكان فيريرا أعلن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد الإثنين باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه.