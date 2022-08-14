شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في بطولة العين الودية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد غد الثلاثاء بطولة نادي العين الودية بالإمارات، والتي تقام في الفترة من 14 إلى 21 أغسطس الحالي على صالة العين، بمشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ونادي العين الإماراتي، منظم البطولة ومنتخب السعودية والأهلي السعودي والعربي الكويتي والجيل الصاعد الجزائري.

ويخوض طائرة الزمالك مبارياته في البطولة الودية كما يلي:

-الثلاثاء 16/8 في الساعة الخامسة مساء مع منتخب السعودية

-الأربعاء17/8 في الخامسة مساء مع العربي الكويتي

-الجمعة 19/8 في الخامسة مساء مع الأهلي السعودي .

-السبت20/8 في الثالثة عصرا مع العهد الجديد الجزائري.

-الأحد 21/8 في التاسعة مساء مع العين الإماراتي.