شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختار 22 لاعبا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، قائمة لاعبيه استعدادًا لملاقاة الزمالك ضمن منافسات كأس مصر.

ويواجه الاسماعيلي، فريق الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين على ملعب القاهرة الدولي، فى ختام جولات دور الـ16 بالمسابقة الأقدم محليا.

وضمت قائمة الدراويش 22 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى .. محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان

خط الدفاع .. عمرو الحلواني – محمد دسوقي – محمود البدري – باهر المحمدي – محمد نصر – عصام صبحي

خط الوسط .. عمر الوحش – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل – محمود عبد العاطي ”دونجا” – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – أحمد مصطفي – محمد عبد السميع – حسن ياسين – جان موريل

خط الهجوم .. خالد النبريصي – محمد الشامي

وكان محمد هاشم، مدافع الإسماعيلي الشاب، قد خرج من قائمة الفريق فى الساعات الأخيرة للإصابة بشد خفيف فى العضلة الضامة، كما يغيب أيضًا عن اللقاء كلا من كمال السيد وأحمد أيمن وعماد حمدي ومحمود عبد الله ومحمد بن خماسة وحازم مرسي ومروان حمدي ووجيه عبد الحكيم لأسباب مختلفة.