شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة الأهلي والمقاصة.. ومحمد هاني يهدر هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي ضد المقاصة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

أهدر محمد هاني فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة السادسة بعد استلام عرضية سحرية من محمد فخري في ظهر دفاع المقاصة واستلمها بشكل جيد وسددها بيسراه ولكن خرجت عالية بعيدا عن عارضة مرمى أحمد طارق سليمان.

وسدد زياد طارق لاعب الأهلي تصويبة أرضية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12 ولكنها وصلت في يد أحمد طارق سليمان، وتحصل الأهلي على ركلة حرة من خارج منطقة جزاء المقاصة في الدقيقة 15 لعبها كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المقاصة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي. في حراسة المرمى، رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد في خط الدفاع، أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق في خط الوسط، أحمد سيد غريب في خط الهجوم.‏

ويتواجد على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد «شرقية».

وجاء تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي: أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى، عبد الرحمن زين، علي المصري، مصطفى كاجو، هشام حافظ في الدفاع، محمد محسن، إسلام زيادة، محمود عادل، أحمد عيد في الوسط، محمد أمو و جون أفيري في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة أمام الأهلي: علي فتحي، محمودعقل، حسام عبد الواحد، بسام هويدي، رمضان مصطفى، محمد الضرف، زياد أشرف، محمد كمال، أحمد رأفت.