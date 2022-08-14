شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية خلال مرانه الأخير الذى أقيم مساء اليوم – الأحد – تحضيرًا لملاقاة الزمالك ضمن منافسات كأس مصر والمقرر لها غدًا الإثنين.

وشهد المران حماس كبير بين لاعبي الدراويش فى ظل سعيهم لاستمرار مصالحة جماهير النادي بالفوز على الزمالك فى واحدة من أهم لقاءات هذا الموسم.

ويواجه الإسماعيلي، فريق الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الإثنين على ملعب القاهرة الدولي، فى ختام جولات دور الـ 16 بالمسابقة الأقدم محليا، حفاظًا على مصلحة الكرة المصرية.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على عقد عدة جلسات خلال الساعات الماضية من أجل تحفيز لاعبيه على ضرورة مواصلة المشوار الصعب فى بطولة الكأس.