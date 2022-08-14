شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سموحة ومنتخب السويس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سموحة ومنتخب السويس بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة باستاد السويس فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

عمر صلاح، أحمد بيكهام، أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، محمد شكرى، حمدى علاء، مصطفى الخواجة، عبد الكبير الوادى، حسين فيصل، مروان حمدى، اليا سيلا

بينما جاء تشكيل منتخب السويس كالتالى:

محمود كوكو، محمود قطب، باسم عادل، أحمد حاتم، محمد هيكل، جاستن أرثر، إسلام حسن، أحمد فتحى، أحمد القرموطى، أحمد صالح، أحمد زغلول

ويسعى سموحة لإنهاء صحوة منتخب السويس الذى يعد أكبر مفاجآت البطولة والحصان الأسود، بعدما أقصى طلائع الجيش من دور الستة عشر.

وتحلم جماهير السويس بتحقيق حلم التسعينيات عندما وصل فريق منتخب السويس لنهائى كأس مصر أمام المقاولون وخسر 2 / 1 باستاد القاهرة.