الامارات | ثنائية لخيول "غودولفين" في سباقات "دوفيل" الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول "غودولفين"، اليوم، ثنائية الفوز في سباقات مضمار "دوفيل" الفرنسي، بعد أن توج "ميسترياس نايت" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب الشوط الافتتاحي "بري فرانسو بوتين" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب3" وجرى لمسافة 1400 متر عشبي.

وإضافة المهرة "إيترنال بيرل" بإشراف المدرب ذاته آبلبي، الانتصار الثاني للشعار "الأزرق" الشهير، بانتزاعها لقب الشوط السادس والختامي "بري منيرف" المخصص للمهرات لمسافة 2500 متر والمصنف أيضاً ضمن سباقات الفئة الثالثة.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية الحفاظ على قدرات "ميسترياس نايت" خلال المراحل الأولى من سباق "بري فرانسو بوتين"، والبقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له المراحل الأخيرة من عمر الشوط، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و25 ثانية.

وعاود بيوك اتباع الاستراتيجية ذاتها مه المهرة "إيترنال بيرل"، وقيادتها لانتزاع الفوز في سباق "بري منيرف" بزمن بلغ دقيقتين و42 ثانية و83 جزء من الثانية.