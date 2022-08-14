شكرا لقرائتكم خبر المبطي يتأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ومن جانب آخر تأهل الفارسان ريان المبطي ونايف الناصر إلى بطولة العالم المخصصة للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل، والمقرر إقامتها في مدينة بيك الإسبانية في الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفارس السعودي ريان المبطي أمس المركز الأول في بطولة تحدي سامورين الدولية للقدرة والتحمل في سلوفاكيا لمسافة 160 كلم، وتأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل بمدينة فيرونا في إيطاليا إلى جانب زميله الفارس سليمان الخليفة الذي حصل على بطاقة التأهل في وقت سابق.ومن جانب آخر تأهل الفارسان ريان المبطي ونايف الناصر إلى بطولة العالم المخصصة للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل، والمقرر إقامتها في مدينة بيك الإسبانية في الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر المبطي يتأهل لبطولة العالم للقدرة والتحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.