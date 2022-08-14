أخصر اليد يخسر برونزية التضامن الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر المنتخب السعودي لكرة اليد أمام المنتخب الإيراني بنتيجة (30-21)، أمس في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، ولم يتمكن أي منتخب من التقدم بفارق كبير، حتى حسم المنتخب الإيراني الشوط لمصلحته بنتيجة (10-9).

وفي الشوط الثاني حاول الأخضر العودة، إلا أن المنتخب الإيراني نجح في التقدم بفارق 3 نقاط، لينهار بعدها الأخضر. وتمكن المنتخب الإيراني من فرض سيطرته على الشوط الثاني، وأنهى اللقاء لمصلحته بنتيجة (30-21) ليضمن الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب السعودي خسر في مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب التركي، بينما خسر المنتخب الإيراني أمام المنتخب القطري.