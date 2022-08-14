أخصر اليد يخسر برونزية التضامن الإسلامي

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وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، ولم يتمكن أي منتخب من التقدم بفارق كبير، حتى حسم المنتخب الإيراني الشوط لمصلحته بنتيجة (10-9).وفي الشوط الثاني حاول الأخضر العودة، إلا أن المنتخب الإيراني نجح في التقدم بفارق 3 نقاط، لينهار بعدها الأخضر. وتمكن المنتخب الإيراني من فرض سيطرته على الشوط الثاني، وأنهى اللقاء لمصلحته بنتيجة (30-21) ليضمن الميدالية البرونزية.
وكان المنتخب السعودي خسر في مباراة الدور قبل النهائي أمام المنتخب التركي، بينما خسر المنتخب الإيراني أمام المنتخب القطري.
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