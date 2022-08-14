موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره مصر المقاصة، في الثامنة مساء اليوم، باستاد السلام، ضمن منافسات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى دور الـ 16 لكأس مصر بعد الفوز على فريق المصري بالسلوم في دور الـ 32 بهدف دون رد بينما فاز مصر للمقاصة في نفس الدور على بني عبيد بثنائية نظيفة .

غيابات الأهلى

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن المباراة، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.

كما يغيب لاعبي الفريق الأول للأهلي عن اللقاء بعد قرار مجلس الإدارة باستكمال مباريات الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة بعد الأزمة التحكيمية في مباراة فاركو.

تشكيل الأهلي المتوقع:

علي لطفي في حراسة المرمى.

محمد أشرف – محمود متولي – ربيعة – محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: ديانج – محمد محمود – زياد طارق - ميكيسوني في خط الوسط.

خط الهجوم: حسام حسن

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.