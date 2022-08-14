شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يختار 20 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى فى الكأس.. وغياب الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غد الاثنين باستاد القاهرة، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه .

ويغيب محمود حمدى الونش عن لقاء الإسماعيلى فى إطار رغبة الجهاز الفنى لإراحة اللاعب أكبر فترة ممكنة على أمل عودته فى اللقاء المقبل أمام فاركو بالدورى الجمعة المقبل. .