شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: هجوم الأهلي يتطور.. وكنت أفضل الدفع بحسام حسن لمنحه الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن الجانب الهجومي فى الأهلي يتطور، وكنت أفضل الدفع بحسام حسن فى مباراة المقاصة التى ستقام بعد قليل فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقال طه إسماعيل، فى تصريحات بالاستوديو التحليلي بقناة أون تايم سبورتس، إن المارد الأحمر مع سواريز يدافع بشكل جيد ولا يستقبل أهدافا وهذا شيء مميز، وعلى الجانب الهجومي بدأ الفريق يتطور وظهر أكثر من لاعب بشكل جيد، مثل زياد طارق وأحمد سيد غريب.

وأضاف طه إسماعيل، كنت أفضل الدفع بحسام حسن ومنحه المزيد من المباريات، خاصة أنه بدأ يظهر إمكانياته ويجب منحه الثقة فى نفسه، والاحتفاظ بأحمد سيد غريب علي الدكة ومنحه بعض الوقت لأنه أمامه وقت كبير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد.‏

خط الوسط: أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق.‏

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.‏

ويوجد على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد «شرقية».‏