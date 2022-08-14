شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص فقرة لتسديد ركلات الترجيح استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، فقرة خاصة من مران اليوم لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح وذلك قبل مواجهة الإسماعيلى غدا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها بإستاد القاهرة .

مباراة الزمالك والاسماعيلى حال انتهائها بالتعادل فى الوقت الأصلى يذهب الفريقان للشوطين الإضافيين، وفى حال استمرار التعادل يذهبان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

واختتم الزمالك اليوم تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب الإعلان عن قائمة الفريق الأبيض.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية.