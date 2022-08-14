شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج ببطولة أفريقيا للسلة تحت 18 عاما بعد الفوز على مدغشقر 54/81 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 عاما نهائي بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على منتخب مدغشقر ليتوج الفراعنة باللقب مساء اليوم الأحد.

وتمكن المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير، من السيطرة على مجريات المباراة أمام مدغشقر مستضيف المسابقة والفوز فى اللقاء بنتيجة 54/81.

وسيطر منتخب مصر على المباراة وأنهى الأشواط الأربعة لصالحه بنتائج 13/20 ثم 21/41 ثم 42/61 قبل ان ينتهي اللقاء بنتيجة 54/81.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: المدير الفني عمرو أبو الخير - إسلام كيلاني مدرب - محمد أبو فريخة مدرب - ياسر مبارك مدرب عام - إسلام جمعة طبيب - علاء مطاوع إحصائي - وليد الخراط إداري

فيما جاءت قائمة المنتخب الوطني المتوج ببطولة أفريقيا كالتالي:

سيف الدين هنداوي - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمي حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقي - كريم الجيزاوي - ياسين عبد الوهاب - محمد هندي - إبراهيم زهران - محمد خيرى - علي وحيد