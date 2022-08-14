شكرا لقرائتكم خبر عن جون أفيري يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عيد مرازيق، المدير الفني للمقاصة، تشكيل فريقه الذى يخوض مباراته أمام الأهلي، اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

جاء تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي كالتالى: أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى، عبد الرحمن زين، علي المصري، مصطفى كاجو، هشام حافظ في الدفاع، محمد محسن، إسلام زيادة، محمود عادل، أحمد عيد في الوسط، محمد أمو و جون أفيري في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المقاصة أمام الأهلي: علي فتحي، محمودعقل، حسام عبد الواحد، بسام هويدي، رمضان مصطفى، محمد الضرف، زياد أشرف، محمد كمال، أحمد رأفت.

فيما أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل ‏الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى تقام مساء ‏اليوم الأحد باستاد الأهلي والسلام.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي. في حراسة المرمى، رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد في خط الدفاع، أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق في خط الوسط، أحمد سيد غريب في خط الهجوم.‏

ويوجد على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد «شرقية».