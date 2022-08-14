شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وسيلا يقودان هجوم سموحة أمام منتخب السويس فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه أمام منتخب السويس، فى المباراة التى ستقام بعد قليل فى أولى مواجهات دور الثمانية من كأس مصر هذا الموسم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

عمر صلاح، أحمد بيكهام، أحمد حكم، خالد عبد الفتاح، محمد شكرى، حمدى علاء، مصطفى الخواجة، عبد الكبير الوادى، حسين فيصل، مروان حمدى، اليا سيلا

بينما جاء تشكيل منتخب السويس كالتالى:

محمود كوكو، محمود قطب، باسم عادل، أحمد حاتم، محمد هيكل، جاستن أرثر، إسلام حسن، أحمد فتحى، أحمد القرموطى، أحمد صالح، أحمد زغلول

ويسعى سموحة لإنهاء صحوة منتخب السويس الذى يعد أكبر مفاجآت البطولة والحصان الأسود، بعدما أقصى طلائع الجيش من دور الستة عشر.

وتحلم جماهير السويس بتحقيق حلم التسعينيات عندما وصل فريق منتخب السويس لنهائى كأس مصر أمام المقاولون وخسر 2 / 1 باستاد القاهرة.

من جهته أعلن أسامة الموشى، رئيس نادى منتخب السويس، نجاح لجنة التعاقدات فى ضم 8 لاعبين جدد للفريق فى حدود الامكانيات المالية المحدودة لدعم الفريق، لكنه أكد أن الصفقات الجديدة لن يمكنها المشاركة فى لقاء سموحة.