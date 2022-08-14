شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة المقاصة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب الأهلي ‏والسلام، ‏استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة التى تقام فى ‏الثامنة مساء اليوم فى دور الستة عشر ‏من بطولة كأس مصر.‏

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بداية عمليات ‏الإحماء.‏

وضمت قائمة الأهلي للمباراة 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ‏ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد ‏المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد ‏سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.‏