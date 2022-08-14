شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة المقاصة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب الأهلي والسلام، استعدادًا لمواجهة فريق مصر المقاصة التى تقام فى الثامنة مساء اليوم فى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بداية عمليات الإحماء.
وضمت قائمة الأهلي للمباراة 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.