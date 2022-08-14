شكرا لقرائتكم خبر عن عودة غريب وطارق لتشكيل الأهلي أمام المقاصة.. وهانى ظهير أيسر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى تقام مساء اليوم الأحد باستاد الأهلي والسلام.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد.
خط الوسط: أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق.
خط الهجوم: أحمد سيد غريب.
ويوجد على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد «شرقية».