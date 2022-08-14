شكرا لقرائتكم خبر عن عودة غريب وطارق لتشكيل الأهلي أمام المقاصة.. وهانى ظهير أيسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل ‏الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى تقام مساء ‏اليوم الأحد باستاد الأهلي والسلام.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: علي لطفي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد.‏

خط الوسط: أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق.‏

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.‏

ويوجد على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد «شرقية».‏