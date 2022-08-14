شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الحكام "المستقيل": الـvar يعانى مشاكل فى التصوير والخبرات والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيد مراد، مسئول تقنية الـ var فى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسباب استقالته من منصبه فى الجبلاية، مؤكدا أن المناخ غير مناسب على منصات التواصل الاجتماعي، وحدوث بعض التجاوزات على شخصى، ونعمل بشبه هواية أكثر منها احتراف، ونتقاضى أقل قليلا يعتبر مواصلاتنا بدليل أننى بدأت بمبلغ 900 جنيه شهريا عام 2012.

وقال السيد مراد فى تصريحات لبرنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر إذاعة ميجا إف إم، "ما الذى يجعلني أتشبث بمنصبى، وهو عمل أقرب للهواة منه إلى الاحتراف، والمقابل لا يتجاوز 8 آلاف و500 جنيه شهريا، رغم أننى أنتقل لمعسكرات الحكام، ولابد أن أكون سعيدا حتى أستطيع تقديم الخدمة الممتازة لبلدى وأولاد بلدى وحكام بلدى".

وأضاف مراد، "الـ var ملك للمشاهدين، ولابد أن يقدم بجودة عالية، لذا أرغب فى توضيح ذلك للمشاهدين، يعنى رجل الكاميرا لو فقد تركيزه فى كاميرا التسلل وعمل زووم يضيع منى كل حاجة، وإذا المخرج لم يستطع تأكيد الصورة بالخطوط حتى يتحقق المشاهد وهذا ليس بأيدينا، موضحا أن الكابل اللي جاى من الكاميرات يخش بالتوازى بين سيارات الفار وسيارات التليفزيون ولا ينفع اللقطات اللى هنا تكون غير اللى هنا الشركة تتحاسب على الكلام ده ويتسحب منها الترخيص".

وشدد مسئول تقنية الـ var المستقيل قائلا، "اشتغلت فى تقنية الفيديو ولم التقى بالمصورين وقلنا لهم يقفوا فى أماكن محددة، ولكن لم نقل لهم لو تحركت أو عملت زووم هتفقد لى الدقة فى التصوير ولازم ياخدوا تأهيل".

وعن التأخر فى اتخاذ قرار من تقنية الـ var بعكس الحكام الأجانب، قال مراد، "هناك مهارتان فى تقنية الفيديو، لما تشك فى حالة فيه شاشة متأخرة 3 ثوانٍ ممكن تشوفها تانى، ولو عندك شك بتروح للاوبريتور تقوله اعرض لى الزوايا وتبلغ الحكم لو اللعب توقف، والحكم المصرى بيشوف الـ6 كاميرات ولو بص فى كل الشاشات 30 ثانية هياخد 180 ثانية والحكم المصرى ما بيعملش على الكلوز وبيشيك على كله، ولازم تنمى عنده المهارة أنه يروح على الكاميرا الصح".

وتابع مراد، "هقول سر على الهوا ويزعل مني من يزعل، من البدء فى التقنية خدنا أجهزة سيمونيتر 9 أيام تدريب الحكام خلال السنتين الماضيتين يعنى كل حكم قعد على أجهزة المحاكاة 10 دقايق تدريب، الطيار اللى بيتدرب على طيارة بيخش على أجهزة السيمونيتر سنتين عشان يركب الطيارة".

وأضاف مسئول تقنية الـ var المستقيل، "أنا سألت فى جزئية هل من حق الجمهور أن يطلع على ما يحدث داخل غرفة الـ var ، فقالوا لى إن هذا الأمر يجب أن يكون لتعليم ودراسة الحكام واستغلاله فى الأخطاء التي يرتكبونها، وهذا قالوا لى المسؤول الأول عن التقنية في العالم .. وببساطة إذا حصلنا على تصريح لعرض الأمر على الجمهور، وإذا افترضنا أن كل مباراة يكون فيها حالة واحدة، فى 9 مباريات بكل جولة، هل سنتفرغ لتطوير التحكيم أو متفرغ للدفاع عن ما يتم".