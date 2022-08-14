فيريرا يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدا الاثنين باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وشهدت قائمة الزمالك غياب الثلاثي محمود حمدي الونش وأيمن حفني وسيف فاروق جعفر، بالإضافة لعودة اللاعب عمر السعيد.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه .