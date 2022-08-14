في لقاء مثير.. توتنهام يخطف نقطة من تشيلسي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تعادل تشيلسي مع توتنهام في بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل كوليبالي الهدف الأول لتشيلسي، عن طريق ركلة ركنية قابلها بتسديدة صاروخية، معلنا الهدف الأول في الدقيقة 19، من عمر الشوط الأول.

وتعادل توتنهام في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق بيير هيوبييرج بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 77 من عمر المباراة عن طريق ريس جيمس بعد تمريرة سحرية من سترلينج.

وتعادل توتنهام في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق هاري كين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 4 في المركز السابع، بينما احتل توتنهام المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف.

وفيما يلي تشكيلة تشيلسي:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: جيمس- سيلفا- كوليبالي- تشيك

خط الوسط: كانتي- جورجينيو- كوكوريلا

خط الهجوم: مونت- هافيرتز- سترلينج

كما أعلن أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، عن تشكيلة فريقه، كالتالي:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: رويال- روميرو- داير- ديفيز

خط الوسط: سيسيجنون- بينتانكور- هويبرج- كولوسيفسكي

خط الهجوم: سون- كين

ملخص اللقاء..

سجل كوليبالي الهدف الأول لتشيلسي، عن طريق ركلة ركنية قابلها بتسديدة صاروخية، معلنا الهدف الأول في الدقيقة 19، من عمر الشوط الأول.

وتعادل توتنهام في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق بيير هيوبييرج بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاع كاي هافرتز فرصة سهلة أمام المرمى في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني ليضيع الهدف الثاني لتشيلسي.

وجاء الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 77 من عمر المباراة عن طريق ريس جيمس بعد تمريرة سحرية من سترلينج.

وتعادل توتنهام في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق هاري كين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.